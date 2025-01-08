Пожар на крыше мормонской церкви в Москве локализован на площади 300 квадратов
Площадь возгорания на территории религиозной ассоциации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней на улице Врубеля в Москве достигла 300 квадратных метров. Обновлёнными данными о ЧП поделились в МЧС России.
Работа пожарных расчётов. Видео © Telegram / МЧС России
По данным ведомства, в борьбе с огнём задействованы 74 спасателя и 19 единиц техники. Около 22:20 пожар удалось локализовать, отчитались в министерстве.
Напомним, что пожар охватил здание мормонской церкви в московском «посёлке художников» вечером 8 января. Известно, что сооружение находилось на реконструкции. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Telegram / МЧС России