Пожар на крыше мормонской церкви в Москве локализован на площади 300 квадратов

Площадь возгорания на территории религиозной ассоциации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней на улице Врубеля в Москве достигла 300 квадратных метров. Обновлёнными данными о ЧП поделились в МЧС России.

Работа пожарных расчётов. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, в борьбе с огнём задействованы 74 спасателя и 19 единиц техники. Около 22:20 пожар удалось локализовать, отчитались в министерстве.