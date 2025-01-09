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9 января, 05:18

Самсонова одержала победу в четвертьфинале теннисного турнира в Аделаиде

Людмила Самсонова. Обложка © ТАСС / Visual China Group

Людмила Самсонова. Обложка © ТАСС / Visual China Group

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде, выиграв у американки Эммы Наварро с результатом 6:4, 6:4. Матч продлился час и 21 минуту.

Завершение победного сета. Видео © Х / WTA

За всю игру 26-я ракетка мира сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять из семи брейк-пойнтов. Наварро же отметилась тремя подачами навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Самсонову может ожидать встреча с соотечественницей. Она сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Мэдисон Кис.

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Ранее россиянка Полина Кудерметова в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене одолела украинку Ангелину Калинину. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Артём Гапоненко
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