Самсонова одержала победу в четвертьфинале теннисного турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде, выиграв у американки Эммы Наварро с результатом 6:4, 6:4. Матч продлился час и 21 минуту.

Завершение победного сета. Видео © Х / WTA

За всю игру 26-я ракетка мира сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять из семи брейк-пойнтов. Наварро же отметилась тремя подачами навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Самсонову может ожидать встреча с соотечественницей. Она сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Мэдисон Кис.