Российская теннисистка победила украинку и вышла в финал турнира в Брисбене

Россиянка Полина Кудерметова в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене победила 27-летнюю украинку Ангелину Калинину (55-я ракетка мира). Встреча завершилась в двух сетах 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова шесть раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Россиянка выиграла 84% мячей на первой подаче (31 из 37), спасла 80% брейк-пойнтов (4 из 5), реализовала 100% брейк-пойнтов (3 из 3) и выиграла 90% геймов на своей подаче (9 из 10). В финале Кудерметова может сыграть с другой россиянкой — Миррой Андреевой, которой предстоит игра против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

21-летняя Полина Кудерметова занимает 107-е место в рейтинге WTA. Она приходится теннисистке Веронике Кудерметовой и дочерью чемпиону России по хоккею Эдуарду Кудерметову. На предыдущих стадиях спортсменка из РФ переиграла китаянку Синьюй Ван (37-я), а также двух других россиянок — Людмилу Самсонову (27-я) и первую ракетку страны Дарью Касаткину (9-я).

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проходит на «харде». Призовой фонд состязаний составляет 1,5 миллиона американских долларов. Действующей победительницей турнира является уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. В этом году она не приехала в Брисбен. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова в 2015 году.