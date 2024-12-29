В ФТР осудили ОКР за сравнение российских теннисистов с иноагентами

В Олимпийском комитете России (ОКР) не должны были сравнивать российских теннисистов с иноагентами. Об этом заявил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, отметив, что занимавший на тот момент должность главы ОКР Станислав Поздняков, не имел права так выражаться.

«Наш президент сказал, что выбор за нашими спортсменами. Участие в Олимпиаде не спонтанное решение. Нельзя лишать жизни спортсменов, которые посвятили себя этому делу», — указал Тарпищев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Кроме того, глава ФТР отметил изменение в положительную сторону риторики в отношении российских спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом.