17-летняя Мирра Андреева вышла в полуфинал первого турнира года, победив экс-вторую ракетку мира

Теннисистка Мирра Андреева на первом для себя турнире года вышла в полуфинал. 17-летняя россиянка в 1/4 финала соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене победила бывшую вторую ракетку мира (ныне 42-я) Онс Жабёр из Туниса в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:2 на тай-брейке).

Матч продлился 1 час 31 минуту. Андреева подала 4 эйса и допустила 3 двойные ошибки. Жабёр дважды подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. При этом Мирра выиграла 72% мячей на первой подаче (33 из 46), реализовала 80% брейк-пойнтов (4 из 5) и взяла 73% геймов на своей подаче (8 из 11).

В полуфинале Андреева, занимающая 16-е место в рейтинге WTA и посеянная в Брисбене под 8-м номером, может сыграть с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, если та победит чешку Марию Боузкову (44-ю ракетка мира). На предыдущих стадиях Андреева победила соотечественницу Анну Блинкову (77-я в мировом рейтинге) и Линду Носкову из Чехии (26-я)

Андреева не станет единственной россиянкой в полуфинале соревнований. Компанию ей составит 21-летняя Полина Кудерметова (107-я ракетка мира), которая переиграла 20-летнюю американку Эшлин Крюгер (64-я) 7:6 (7:5), 6:3. Россиянка отлично сыграла на своей подаче, взяв все 9 геймов и выиграв 71% очков (35 из 49). При этом Кудерметова спасла 100% брейк-пойнтов (2 из 2). За выход в финал она сыграет с 27-летней украинкой Ангелиной Калининой (55-я), которая была сильнее хозяйки кортов Кимберли Биррелл. На предыдущих стадиях спортсменка из РФ переиграла китаянку Синьюй Ван (37-я), а также двух других россиянок — Людмилу Самсонову (27-я) и первую ракетку страны Дарью Касаткину (9-я).

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проходит на «харде». Призовой фонд состязаний составляет 1,5 миллиона американских долларов. Действующей победительницей турнира является уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. В этом году она не приехала в Брисбен. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова в 2015 году.