Пушков усомнился в способности Трампа придерживаться самостоятельного курса

Избранный президент США Дональд Трамп сделал публичные заявления, которые противоречат антироссийской политике его предшественника Джо Байдена, но его способность придерживаться самостоятельного курса пока под сомнением. На это обратил внимание глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Последние заявления Трампа об украинском конфликте, опасности идеи расширения НАТО за счёт приёма Украины и выхода Альянса на границы России резко отличаются от риторики администрации Джо Байдена», — указал Пушков в своём посте в Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что как в США, как и в Европе доминирует антироссийский нарратив. Высказывания Трампа значительно отличаются от их основного курса. Однако Пушков призывает не верить им слепо. Все заявления избранного американского лидера могут оказаться пустым звуком, за которым реальная политика не последует, предупреждает он.