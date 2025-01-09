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Регион
9 января, 14:50

Сальдо: Два человека погибли и шесть ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области

Последствия обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Сальдо

Последствия обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Сальдо

ВСУ в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате бесчеловечных действий пособников киевского режима в Абрикосовке и Подо-Калиновке погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Погибли два человека, шесть человек получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницы, им оказывается вся необходимая медпомощь», — написал он в телеграм-канале.

Сальдо отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ, которые, вероятнее всего, не владеют ни украинским, ни русским языком, намеренно нацеливались на гражданские объекты.

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За последние дни это уже не первая вражеская атака. Буквально накануне украинская сторона вновь атаковала регион. В результате обстрела по местной заправке один человек погиб, ещё четверо были ранены, в том числе 19-летняя беременная девушка.

Николь Вербер
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