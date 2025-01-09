Сальдо: Два человека погибли и шесть ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Сальдо
ВСУ в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате бесчеловечных действий пособников киевского режима в Абрикосовке и Подо-Калиновке погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Погибли два человека, шесть человек получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницы, им оказывается вся необходимая медпомощь», — написал он в телеграм-канале.
Сальдо отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ, которые, вероятнее всего, не владеют ни украинским, ни русским языком, намеренно нацеливались на гражданские объекты.
За последние дни это уже не первая вражеская атака. Буквально накануне украинская сторона вновь атаковала регион. В результате обстрела по местной заправке один человек погиб, ещё четверо были ранены, в том числе 19-летняя беременная девушка.