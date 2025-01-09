ВСУ в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате бесчеловечных действий пособников киевского режима в Абрикосовке и Подо-Калиновке погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Погибли два человека, шесть человек получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницы, им оказывается вся необходимая медпомощь», — написал он в телеграм-канале.

Сальдо отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ, которые, вероятнее всего, не владеют ни украинским, ни русским языком, намеренно нацеливались на гражданские объекты.