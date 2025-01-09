«Это ничем не остановить»: Бывший президент Уругвая признался, что скоро умрёт

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика трогательно попрощался с согражданами и признался, что не собирается лечить обнаруженный у него рак. Об этом он рассказал в интервью журналу Busqueda. По его словам, он достаточно пожил на свете и не будет пытаться обмануть смерть.

«Я умираю. Рак пищевода теперь захватывает печень. Это ничем не остановить. Почему? Я уже стар, и у меня две хронические болезни», — поделился Мухика.

89-летний политик добавил, что ему предлагали попытаться излечить болезнь химиотерапией и хирургической операцией, но шансы на выздоровление малы. Мухика уверен, что его ослабший организм уже не способен вернуться к полноценной жизни, поэтому уйти следует достойно. Уругвайцы восприняли известие о скорой кончине экс-политика с огромным сожалением. Мухика был популярным лидером, он жертвовал много денег на благотворительные программы и отказывался жить в роскоши, проведя последние годы в своём небольшом сельском доме.