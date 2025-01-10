Развитие или гибель. Названа дата кардинальных перемен для всего человечества Учёные рассчитали, сколько осталось человеческой цивилизации до совершения важнейшего шага, после которого она уже никогда не будет прежней. 9 января, 21:35 Названа дата перехода человечества на новый уровень. Обложка © «Шедеврум»

Названа дата перехода человечества на принципиально новый этап развития, пишут астрономы в своей статье для Nature. По опубликованным данным, учёные рассмотрели возможные перспективы развития цивилизации с точки зрения известной научной концепции, предложенной ещё в 1960-е годы советским астрофизиком Николаем Кардашёвым, — так называемой шкалы Кардашёва.

Напомним, это шкала ожидаемого развития разумной цивилизации. Степень этого развития оценивается по тому, насколько эффективно мыслящее сообщество использует доступные ему энергетические ресурсы. Человечество на шкале Кардашёва даже не достигает самой нижней, первой ступени потому, что она означает полное использование всей энергии своей планеты. На второй ступени развития цивилизация осваивает всю энергию своей звезды, то есть в нашем случае — всё излучение Солнца. Наконец, третий гипотетический этап — освоение целой галактики.

Так вот, по расчётам учёных, человечеству потребуется ещё несколько столетий, чтобы стать хотя бы цивилизацией типа I по шкале Кардашёва. Они сопоставили все текущие тенденции в мировой энергетике, количество доступных ресурсов и существующие технологии. В итоге их прогноз выдал вероятную дату достижения максимального уровня освоения энергии Земли: в лучшем случае это 2371 год.

Исследователи выразили мнение, что развитие цивилизации в этом направлении будет во многом вынужденным: человечеству просто придётся использовать возобновляемые и любые доступные источники энергии по мере того, как в недрах планеты будут заканчиваться углеводороды. Кроме того, учёные считают, что ухудшение экологической обстановки тоже должно заставить мировое сообщество искать стратегии выживания. Таким образом, бездействие в смысле технологий в энергетике автоматически означает не только отсутствие развития, но и риск гибели человечества.

Авторы Александр Бочаров