Верховный суд США отказался отложить вынесение приговора Трампу

В пятницу, 10 января, состоится ранее назначенное вынесение приговора по делу Дональда Трампа о подлоге при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Верховный суд США отклонил просьбу защиты избранного президента в переносе срока заседания.

«Запрос на приостановку не удовлетворен», — говорится в соответствующем постановлении суда.

В документе объясняют, что предполагаемые ошибки при исследовании доказательств в процессе над Трампом могут рассматриваться в рамках регулярной апелляции.

Суд также заключил, что обременение, которое наложит приговор на обязанности избранного лидера, малосущественно с учётом намерения суда первой инстанции объявить «безусловное освобождение» после краткой виртуальной сессии.