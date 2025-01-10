Верховный суд США отказался отложить вынесение приговора Трампу
В пятницу, 10 января, состоится ранее назначенное вынесение приговора по делу Дональда Трампа о подлоге при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Верховный суд США отклонил просьбу защиты избранного президента в переносе срока заседания.
«Запрос на приостановку не удовлетворен», — говорится в соответствующем постановлении суда.
В документе объясняют, что предполагаемые ошибки при исследовании доказательств в процессе над Трампом могут рассматриваться в рамках регулярной апелляции.
Суд также заключил, что обременение, которое наложит приговор на обязанности избранного лидера, малосущественно с учётом намерения суда первой инстанции объявить «безусловное освобождение» после краткой виртуальной сессии.
Ранее Трамп назвал решение судьи Хуана Мерчана, вынесшего приговор по делу о подлоге финансовой документации, незаконной политической атакой. Напомним, инаугурация республиканца состоится 20 января, через десять дней после оглашения вердикта суда.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO