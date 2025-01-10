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10 января, 07:33

15-летний школьник задержан на месте теракта на складе с гуманитаркой для СВО

В Выборге задержан подросток, снимавший горящий склад с посылками для бойцов СВО

Горящий склад в Выборге. Обложка © Telegram / SHOT

Горящий склад в Выборге. Обложка © Telegram / SHOT

В Выборге Ленинградской области полиция задержала 15-летнего школьника на месте совершения теракта. Он снимал горящий склад с гуманитарной помощью для бойцов СВО. Об этом сообщает SHOT. Инцидент произошёл в ночь на 9 января.

Пожарные оперативно прибыли к горящему зданию, в котором волонтёры собирали посылки перед отправкой их в зону спецоперации. Прямо во время пожара там задержали местного восьмиклассника, который снимал всё на видео. Подросток признался, что делал кадры по просьбе 48-летнего мужчины, также проживавшего в Выборге. Возбуждено уголовное дело о теракте. С обоими фигурантами работают следователи.

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Ранее сотрудники УФСБ России по Амурской области предотвратили попытку диверсии на одном из важнейших участков Транссибирской магистрали, которую хотел совершить 39-летний местный житель. После теракта он планировал скрыться на Украине, где намеревался вступить в ряды террористической организации.

Татьяна Миссуми
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