Мощный пожар в промзоне в Гатчине удалось локализовать
Пожар на заводе в Гатчине локализовали на площади 1,2 тысячи квадратов
Пожарные на месте возгорания в промзоне в Гатчине. Фото © Прокуратура Ленинградской области
Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области удалось локализовать, распространение огня остановлено на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает областное правительство.
«Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня», — сказано в сообщении.
Как уже писал Life.ru, утром 10 января в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине загорелся склад ООО «Лимпэк», которая специализируется на производстве ацетона. Пожарные смогли защитить от огня штрафстоянку ГИБДД, расположенную менее, чем в 50 м от горящего предприятия.