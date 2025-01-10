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10 января, 07:11

Мощный пожар в промзоне в Гатчине удалось локализовать

Пожар на заводе в Гатчине локализовали на площади 1,2 тысячи квадратов

Пожарные на месте возгорания в промзоне в Гатчине. Фото © Прокуратура Ленинградской области

Пожарные на месте возгорания в промзоне в Гатчине. Фото © Прокуратура Ленинградской области

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области удалось локализовать, распространение огня остановлено на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает областное правительство.

«Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня», — сказано в сообщении.

Как уже писал Life.ru, утром 10 января в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине загорелся склад ООО «Лимпэк», которая специализируется на производстве ацетона. Пожарные смогли защитить от огня штрафстоянку ГИБДД, расположенную менее, чем в 50 м от горящего предприятия.

Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра пожара на заводе в Гатчине
Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра пожара на заводе в Гатчине
Андрей Бражников
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