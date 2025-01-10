В Гатчине горит завод по производству ацетона на 1600 квадратах

В ведомстве уточнили, что горит двухэтажное кирпичное здание. По данным SHOT, полыхает завод по производству ацетона. Произошёл разлив топлива. Возгоранию присвоен ранг сложности № 2. На месте ЧП видны яркие вспышки. О пострадавших информация не поступала.