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10 января, 05:04

В Гатчине горит завод по производству ацетона на 1600 квадратах

Сотрудники МЧС тушат пожар в промзоне Гатчины Ленинградской области. Площадь возгорания составляет 1600 квадратных метров, сообщает МЧС России.

Масштабный пожар в промзоне Гатчины. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

В ведомстве уточнили, что горит двухэтажное кирпичное здание. По данным SHOT, полыхает завод по производству ацетона. Произошёл разлив топлива. Возгоранию присвоен ранг сложности № 2. На месте ЧП видны яркие вспышки. О пострадавших информация не поступала.

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Напомним, что местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, вскоре поднялся густой столб дыма. Причины возгорания неизвестны.

Обложка ©

Telegram / Петербург с огоньком

Тимур Хингеев
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