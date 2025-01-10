В Гатчине горит завод по производству ацетона на 1600 квадратах
Сотрудники МЧС тушат пожар в промзоне Гатчины Ленинградской области. Площадь возгорания составляет 1600 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Масштабный пожар в промзоне Гатчины. Видео © Telegram / Петербург с огоньком
В ведомстве уточнили, что горит двухэтажное кирпичное здание. По данным SHOT, полыхает завод по производству ацетона. Произошёл разлив топлива. Возгоранию присвоен ранг сложности № 2. На месте ЧП видны яркие вспышки. О пострадавших информация не поступала.
Напомним, что местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, вскоре поднялся густой столб дыма. Причины возгорания неизвестны.
Telegram / Петербург с огоньком