Взрывы и мощный пожар наблюдают в промзоне Гатчины
Мощный пожар произошёл в промзоне Гатчины Ленинградской области. Ему предшествовали взрывы, сообщил SHOT.
Пожар в промзоне Гатчины. Видео © Telegram / SHOT
Местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, после чего над объектом поднялся огромный столб дыма. Точные причины произошедшего неизвестны. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на крыше мормонской церкви в Москве. Огонь удалось локализовать к вечеру, о пострадавших не сообщалось.
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Telegram / SHOT