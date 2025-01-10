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Регион
10 января, 04:29
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Взрывы и мощный пожар наблюдают в промзоне Гатчины

Мощный пожар произошёл в промзоне Гатчины Ленинградской области. Ему предшествовали взрывы, сообщил SHOT.

Пожар в промзоне Гатчины. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, после чего над объектом поднялся огромный столб дыма. Точные причины произошедшего неизвестны. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

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Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на крыше мормонской церкви в Москве. Огонь удалось локализовать к вечеру, о пострадавших не сообщалось.

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Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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