Пожарные защитили от огня штрафстоянку ГИБДД рядом с горящим заводом в Гатчине
Пожар на заводе в Гатчине. Фото © Telegram / Петербург с огоньком
Пожарные смогли защитить от огня штрафстоянку ГИБДД, расположенную рядом с горящим заводом по производству ацетона в Гатчине. Объект находится менее, чем в 50 м от предприятия, пишет SHOT. По данным МЧС России площадь пожара продолжает расти.
«Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1 900 квадратов. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники», – информирует ведомство.
Масштабный пожар в промзоне Гатчины. Видео © Telegram / Петербург с огоньком
К месту ЧП выехал пожарный поезд. На заводе произошёл разлив топлива. Возгоранию присвоен ранг сложности № 2. На месте ЧП видны яркие вспышки.