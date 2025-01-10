Пожарные защитили от огня штрафстоянку ГИБДД рядом с горящим заводом в Гатчине

Пожарные смогли защитить от огня штрафстоянку ГИБДД, расположенную рядом с горящим заводом по производству ацетона в Гатчине. Объект находится менее, чем в 50 м от предприятия, пишет SHOT. По данным МЧС России площадь пожара продолжает расти.