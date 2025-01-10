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10 января, 05:50

Пожарные защитили от огня штрафстоянку ГИБДД рядом с горящим заводом в Гатчине

Пожар на заводе в Гатчине. Фото © Telegram / Петербург с огоньком

Пожар на заводе в Гатчине. Фото © Telegram / Петербург с огоньком

Пожарные смогли защитить от огня штрафстоянку ГИБДД, расположенную рядом с горящим заводом по производству ацетона в Гатчине. Объект находится менее, чем в 50 м от предприятия, пишет SHOT. По данным МЧС России площадь пожара продолжает расти.

«Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1 900 квадратов. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники», – информирует ведомство.

Масштабный пожар в промзоне Гатчины. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

К месту ЧП выехал пожарный поезд. На заводе произошёл разлив топлива. Возгоранию присвоен ранг сложности № 2. На месте ЧП видны яркие вспышки.

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Андрей Бражников
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