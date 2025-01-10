Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра пожара на заводе в Гатчине
Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра мощного пожара на заводе в Гатчине Ленинградской области. SHOT публикует видео с территории предприятия, где бушует огонь.
Пожар на заводе в Гатчине. Видео © SHOT
По информации журналистов, угрозы новых взрывов на полыхающем заводе ацетона в Гатчине нет, поскольку сотрудники успели убрать цистерны с готовой продукцией подальше от огня.
К месту ЧП выехал пожарный поезд. На заводе произошёл разлив топлива. Возгоранию на заводе в Гатчиек был присвоен ранг сложности № 2. На месте ЧП ранее были слышны взрывы.
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