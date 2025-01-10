Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра пожара на заводе в Гатчине

Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра мощного пожара на заводе в Гатчине Ленинградской области. SHOT публикует видео с территории предприятия, где бушует огонь.

Пожар на заводе в Гатчине. Видео © SHOT

По информации журналистов, угрозы новых взрывов на полыхающем заводе ацетона в Гатчине нет, поскольку сотрудники успели убрать цистерны с готовой продукцией подальше от огня.