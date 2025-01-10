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10 января, 06:20

Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра пожара на заводе в Гатчине

Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра мощного пожара на заводе в Гатчине Ленинградской области. SHOT публикует видео с территории предприятия, где бушует огонь.

Пожар на заводе в Гатчине. Видео © SHOT

По информации журналистов, угрозы новых взрывов на полыхающем заводе ацетона в Гатчине нет, поскольку сотрудники успели убрать цистерны с готовой продукцией подальше от огня.

Пожарные защитили от огня штрафстоянку ГИБДД рядом с горящим заводом в Гатчине
Пожарные защитили от огня штрафстоянку ГИБДД рядом с горящим заводом в Гатчине

К месту ЧП выехал пожарный поезд. На заводе произошёл разлив топлива. Возгоранию на заводе в Гатчиек был присвоен ранг сложности № 2. На месте ЧП ранее были слышны взрывы.

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Андрей Бражников
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