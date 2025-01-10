Четыре человека арестованы из-за загадочной гибели российской журналистки и её друга в Ташкенте

Четыре человека арестованы в рамках расследования уголовного дела о гибели 47-летней российской журналистки Инессы Паперной, её 45-летнего друга Максима Радченко и 48-летнего гражданина Узбекистана Хушнуда Удекова в гостинице Karaman Palace Hotel в Ташкенте, среди них хозяин гостиницы. Об этом сообщило kun.uz со ссылкой на документы суда.

«Владельцу гостиницы А. Хужакулову, продавцам котла З. Джамолдинову и А. Юсупову, а также сантехнику Н. Курбонову предъявлены обвинения по статье 186, часть 4, пункт «а» Уголовного кодекса Узбекистана (Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель людей)», — сказано в судебных материалах.

По данным следствия, Джамолдинов и Юсупов совместно с владельцем гостиницы и сантехником установили в отеле устаревший котёл с истёкшим сроком эксплуатации. При этом из системы отвода конденсата газового оборудования был удалён сифон. Труба отвода конденсата была подключена напрямую к канализации без сифона, а дымоходы были установлены с нарушениями технических и нормативных требований.