Горячая точка. Названо конкретное место предстоящего извержения супервулкана в США Учёные обнаружили, что огромные массы магмы под знаменитой Йеллоустонской кальдерой хранятся в нескольких отдельных резервуарах, и один из них заслуживает особенно пристального наблюдения. 12 января, 21:35 Горячий источник в окрестностях Йеллоустоунского вулкана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Термин «супервулкан» придумали журналисты: они хотели так обозначить извержения, которые грозят не только локальной, но и глобальной катастрофой. И впервые так окрестили именно Йеллоустон — обширную структуру на северо-западе США.

Интересно, что это не классический купольный или щитовидный вулкан, а обширная котловина, засыпанная остатками прошлых извержений, — так называемая кальдера. Притом она там не одна, это целая система, которая простирается на десятки километров.

Йеллоустонская кальдера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / safiya.sayyad

Чаще всего вулканы располагаются вдоль границ литосферных плит и являются последствием их движения и «трения» друг о друга, но Йеллоустонский «прожигает» земную кору посреди гигантской Североамериканской плиты, которая на себе держит весь континент и даже небольшую часть Евразии. Как установили геологи, так происходит оттого, что в этом месте плита лежит на особо раскалённом участке земной мантии. Магма там прорывается сквозь плиту и стремится наверх — образуется так называемый мантийный плюм.

Схема образования Йеллоустонской кальдеры. Фото © Wikipedia / Kbh3rd

По примерным оценкам, общая глубина Йеллоустонского магматического резервуара — порядка 10 километров. Вещество в нём нагрето до примерно +800 по Цельсию, а снизу подступает поток вдвое более горячий.

Исследователям внутренней структуры Земли удалось восстановить хронологию извержений Йеллоустона за последние 16–17 миллионов лет, и выяснилось, что эта горячая точка постепенно смещается в северо-восточном направлении: раньше она находилась значительно левее и ниже — на территории соседнего штата Айдахо. Но последние пару миллионов лет кальдера обосновалась в левом верхнем углу Вайоминга.

Смещение Йеллоустонской кальдеры за последние 15 миллионов лет. Фото © Wikipedia / Metrodyne

Крупнейшее извержение там было 2,1 миллиарда лет назад: в атмосферу вплоть до самой стратосферы поднялось примерно две с половиной тысячи кубических километров вещества. Пепел усыпал более четверти территории Северной Америки, а всё, что не осело, распространилось в верхних слоях атмосферы, создало пелену и совершенно точно временно охладило всю планету: даже после недавнего сравнительно скромного извержения Пинатубо (1991 год) зафиксировали глобальное похолодание на полградуса.

Именно поэтому Йеллоустон и внушает настолько серьёзные опасения, что его стали величать супервулканом: если пелена от его выброса окажется достаточно плотной, она надолго перекроет солнечный свет, и наступит самая настоящая «вулканическая зима» с неурожаями, голодом, то есть бедствие не только континентального, но, возможно, и всепланетного масштаба.

Когда этого ожидать, никто не может уверенно сказать, а вот где именно, можно определить довольно ясно, что и проделали недавно геологи. Они решили «просканировать» недра Йеллоустона путём анализа их магнитных полей: как объясняют учёные, магма за счёт изобилия в ней магнитных минералов создаёт свои собственные магнитные поля, и их видно на общем фоне земной магнитосферы.

Таким образом создали целую трёхмерную карту «внутренностей» Йеллоустона, и в них, как выяснилось, прослеживается не один, а нескольких резервуаров магмы. А один из них, в отличие от остальных, непосредственно соприкасается с более глубокими и раскалёнными базальтовыми породами. Поэтому можно предполагать, что остальные участки постепенно будут остывать, но этот обеспечен постоянным источником подогрева.

Он расположен в северо-восточной части Йеллоустонской системы. Значит, следующее извержение может начаться именно там. К счастью, по словам учёных, этот резервуар, как и все остальные, пока недостаточно заполнен магмой, чтобы можно было опасаться извержения в ближайшем будущем.

Авторы Адель Романенкова