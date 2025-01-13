Женщина-беда. Почему нацистка Надежда Савченко прячется от окружения Зеленского в окопах Когда-то убийца российских журналистов Надежда Савченко в Незалежной купалась в лучах всенародной славы. В ней видели украинскую Жанну д`Арк — освободительницу народа от олигархии. Однако теперь у неё совсем другая жизнь. Что о ней известно? 12 января, 21:15 Боевик карательного батальона «Айдар»* Надежда Савченко. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus, © ТАСС / Пётр Сивков

Как Надежда Савченко гонит украинцев на фронт

Перед Новым годом украинская нацистка Надежда Савченко неожиданно напомнила о себе всей Незалежной в эфире одного из патриотических каналов. Вэсэушница как политик выступила с инициативой свободно выпускать всех бегущих от войны из страны. Правда, с условием.

— Был гражданином Украины? Страна создала тебе условия, ты заработал в ней благосостояние. Значит, оставил всё, с голой… [задницей] пошёл за границу, и начинай там всё с нуля. Ты не выполнил свой долг по Конституции, не стал её [Украину] защищать. Беги. Без права возвращения, навсегда. Для тебя и твоих потомков — всех до единого. Всё твоё имущество — всё — останется государству, тем, кто воюет за свою страну, — заявила Савченко. — Если все 10 миллионов украинских мужчин пойдут воевать, мы быстро закончим эту войну.

По мнению простых украинцев, Савченко отстаивает какие-то «ненародные» ценности. Видео © YouTube / ProUA

Простой украинский люд это заявление встретил в штыки.

— Где написано в Конституции, что людей можно отлавливать, как собак, на улице без состояния войны? Что можно избивать за другую политическую позицию или другой язык? — пишут в одном из украинских пабликов. — Забрать у тех, кто уехал? В пользу государства? А что в этой стране построило это государство? Много школ, больниц, заводов? Какой баланс второй украинской республики?

Забавно, что некогда Надежду Савченко в Незалежной воспринимали как борца за права обычных граждан. Она пользовалась большой поддержкой в народе, когда, несмотря на все награды, полученные из рук тогдашнего президента Петра Порошенко, клеймила украинскую власть позором. А возбуждённое против неё уголовное дело о попытке уничтожить Верховную раду многими воспринималось как явление новой Жанны д`Арк — освободительницы от оккупации Украины олигархами.

Надежда Савченко. Фото © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Кто такая Надежда Савченко

Напомним, популярность на Украине Надежда Савченко приобрела, когда попала в плен к донецким ополченцам в 2014 году. Тогда выяснилось, что она была наводчицей миномётного расчёта, расстрелявшего российских журналистов, работавших в зоне боевых действий.

В тот момент она служила добровольцем в батальоне «Айдар»* — по сути, криминальном образовании нацистского толка. В Донбассе нелюди из «Айдара»* «прославились» очень быстро. Уровень зверств оказался таков, что их расследовали в ООН — там завели 110 уголовных дел в связи с жестокостью. Даже такой одиозной международной организации, как Amnesty International, пришлось признать, что боевики батальона причастны к множеству преступлений, связанных с похищениями и издевательствами над людьми.

После пленения ополченцы передали Савченко российским властям, где её судил Донецкий городской суд Ростовской области. За причастность к убийству журналистов ВГТРК под Луганском её приговорили к 22 годам лишения свободы.

Похоже, тогдашний украинский политикум в этой истории увидел возможность для собственного пиара. Президент Пётр Порошенко дал распоряжение МИД и Генпрокуратуре Украины принять меры относительно возвращения боевика «Айдара»*, «незаконно вывезенной в Российскую Федерацию». По сути, тогда началась кампания по героизации Савченко, к которой примкнул и целый ряд общественных деятелей и журналистов. Позже многие из них сбежали из России и получили статус иноагента.

В итоге за два года, проведённые в России, Савченко заочно стала депутатом Верховной рады от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», вошла в состав постоянной делегации Украины в ПАСЕ и получила огромное количество разных наград. Среди самых громких были звание Героя Украины, орден «За мужество» III степени, церковный орден Святого великомученика Георгия Победоносца, учреждённый раскольническим Киевским патриархатом, и целый ряд иностранных премий, включая премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» и международную награду Freedom Awards.







Как Савченко отплатила своим «освободителям»

Весной 2016 года Савченко обменяли на двоих осуждённых в Незалежной российских граждан, и 25 мая самолёт с ней приземлился в аэропорту Киева. Там национальную героиню с хлебом и солью встречали Пётр Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и большой отряд других официальных лиц Украины.

Впрочем, практически сразу вчерашняя «политузница» испортила отношения почти со всеми своими благодетелями. Например, Порошенко она прямо обвинила в войне в Донбассе, после чего встречалась с официальными лицами ЛДНР, стала сторонницей диалога между ними и Киевом. И в конце концов начала заявлять о своих президентских амбициях.

Надежда Савченко. Фото © ТАСС / Zuma / Str

Уже в марте 2018 года депутатку обвинили в посягательстве на свержение конституционного строя. С неё сняли депутатскую неприкосновенность и задержали. Тогдашний прокурор Юрий Луценко заявлял, что Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной рады: она намеревалась уничтожить гранатами две ложи, обрушить купол, а выживших депутатов добивать из автоматов.

Кроме того, Савченко вменялись намерения устроить миномётный обстрел Рады с баржи на водах Днепра. Для реализации плана она, по версии СБУ, даже якобы договорилась о передаче вооружения с экс-главой ДНР Александром Захарченко. Всё это якобы планировалось ею с целью установления военной диктатуры с собой во главе.

— Украинские власти и дальше презираю. Западным партнёрам как не доверяла, так и не доверяю. За время войны плохих людей среди украинцев стало больше, а хороших меньше. Быть трусом стало модно, быть храбрым стало не почётно. Добровольцев стали считать дураками, которые отдают свои жизни за скрывающихся от мобилизации, — рассказывала тогда Савченко журналистам.

Заседание комитета Верховной рады Украины по вопросу об аресте народного депутата Надежды Савченко. Фото © ТАСС / Zuma / Serg Glovny

В 2019 году она попыталась выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, но безуспешно — ей отказали в регистрации.

Почему Савченко скрывается в окопах

Известно, что после начала боевых действий на территории Украины уголовное дело в отношении Савченко было приостановлено в связи с её поступлением на службу. Тогда скандалистка мобилизовалась в воинскую часть территориальной обороны Деснянского района Киева. 22 февраля 2022 года на своей странице в соцсетях она написала: «Рации Motorola DP4800E очень нужны теробороне Троещины!»

После этого сведения о службе Савченко стали обрывочными — несостоявшаяся террористка, несмотря на эпизодические появления в соцсетях, тщательно скрывает своё местоположение и перед тем, как включить видеокамеру, даже снимает все знаки различия с обмундирования. Сама военная объясняет это мерами предосторожности из-за «повышенного внимания со стороны россиян». Однако, возможно, охотиться на неё могут собственные сограждане.

Осенью прошлого года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которую в стране считают рупором главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, обвинила Савченко в том, что, дескать, из-за неё посыпался фронт на Покровском направлении: на Украине считают, что сейчас она в звании капитана командует ротой в 112-й бригаде ТрО.

Надежда Савченко во время пресс-брифинга в здании Верховной рады. Фото © ТАСС / Пётр Сивков

— Именно её самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал эффект домино прорыва в Очеретине, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск. Обратите внимание на рацию, которую использует Савченко, — это именно тот вариант, который легко прослушивается россиянами», — написала Безуглая у себя в соцсетях.

Похоже, окружение Зеленского не любит скандалистку так же, как и команда Порошенко. Возможно, потому, что Савченко последовательно демонстрирует, что для неё отсутствуют какие-либо авторитеты в системе украинской власти, а также что расправляться с представителями элитных кругов она может радикально. Если помножить это на политические и даже президентские амбиции нацистки, получится взрывоопасная смесь для любой власти.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Евгений Кузнецов