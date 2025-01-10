В Дагестане более 250 овец погибли в муках, увязнув в грязи
На севере Дагестана более 250 овец погибли в грязевой массе
В Дагестане более 250 голов овец, почти вся отара, погибло на севере республики в грязевой массе. Спасти удалось только около 50 животных, сообщил руководитель регионального управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидов
На севере Дагестана более 250 овец застряли в грязевой массе и погибли. Видео © Telegram / Минсельхозпрод Дагестана
«К сожалению из 300 овец, которые застряли в грязевой массе, спасти удалось порядка 50», — приводит его слова ТАСС.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана накануне сообщали, что работники Республиканского управления отгонного животноводства делают всё возможное, чтобы спасти овец, застрявших в солончаках. Там уточнили, что несчастный случай произошёл с поголовьем СПК «им. Гагарина» Левашинского района. Чабан рассказал, что отстал от отары, после чего около 300 животных забежали в сагу и застряли.
Ранее в Северной Осетии спасатели достали корову из люка гидранта. Момент спасения бурёнки попал на видео.
Telegram / Минсельхозпрод Дагестана