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Регион
10 января, 13:36

В Дагестане более 250 овец погибли в муках, увязнув в грязи

На севере Дагестана более 250 овец погибли в грязевой массе

В Дагестане более 250 голов овец, почти вся отара, погибло на севере республики в грязевой массе. Спасти удалось только около 50 животных, сообщил руководитель регионального управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидов

На севере Дагестана более 250 овец застряли в грязевой массе и погибли. Видео © Telegram / Минсельхозпрод Дагестана

«К сожалению из 300 овец, которые застряли в грязевой массе, спасти удалось порядка 50», — приводит его слова ТАСС.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана накануне сообщали, что работники Республиканского управления отгонного животноводства делают всё возможное, чтобы спасти овец, застрявших в солончаках. Там уточнили, что несчастный случай произошёл с поголовьем СПК «им. Гагарина» Левашинского района. Чабан рассказал, что отстал от отары, после чего около 300 животных забежали в сагу и застряли.

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Обложка ©

Telegram / Минсельхозпрод Дагестана

Никита Никонов
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