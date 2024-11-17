В Северной Осетии спасатели достали корову из люка гидранта
В селе Чикола Северной Осетии сотрудники МЧС России спасли корову, которая провалилась в люк гидранта. Кадры изъятия бурёнки публикует пресс-служба ведомства.
Спасение коровы в Северной Осетии. Видео © Telegram / МЧС России
Ведомство рассказывает, что корова местного жителя не вернулась с выпаса и он отправился на поиски. Рогатую он обнаружил в люке гидранта. Самостоятельно спасти её мужчина не смог и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС обмотали животинку тросами и вытянули с помощью экскаватора. После она спокойно направилась к дому.
Недавно в Калининграде подросток залез на дерево и застрял промеж стволов. Очевидцам пришлось вызывать спасателей, которые разжимали ловушку пневмодомкратом. Заложника ситуации вскоре передали врачам скорой помощи.
Telegram / МЧС России