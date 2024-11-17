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17 ноября, 06:21

В Северной Осетии спасатели достали корову из люка гидранта

В селе Чикола Северной Осетии сотрудники МЧС России спасли корову, которая провалилась в люк гидранта. Кадры изъятия бурёнки публикует пресс-служба ведомства.

Спасение коровы в Северной Осетии. Видео © Telegram / МЧС России

Ведомство рассказывает, что корова местного жителя не вернулась с выпаса и он отправился на поиски. Рогатую он обнаружил в люке гидранта. Самостоятельно спасти её мужчина не смог и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС обмотали животинку тросами и вытянули с помощью экскаватора. После она спокойно направилась к дому.

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Недавно в Калининграде подросток залез на дерево и застрял промеж стволов. Очевидцам пришлось вызывать спасателей, которые разжимали ловушку пневмодомкратом. Заложника ситуации вскоре передали врачам скорой помощи.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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