В Северной Осетии спасатели достали корову из люка гидранта

Ведомство рассказывает, что корова местного жителя не вернулась с выпаса и он отправился на поиски. Рогатую он обнаружил в люке гидранта. Самостоятельно спасти её мужчина не смог и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС обмотали животинку тросами и вытянули с помощью экскаватора. После она спокойно направилась к дому.