«Будьте осторожны!»: Метеорологи предупредили жителей Флориды о «дожде из игуан»

Понижение температур в американском штате Флорида может привести к «дождю из игуан». Об этом заявила американская метеокомпания AccuWeather со ссылкой на метеоролога Алекса Даффуса.

Согласно прогнозам температура в штате опустится ниже 10 градусов по Цельсию. А зелёные игуаны, которых привезли во Флориду из Центральной и Южной Америке, не приспособлены жить при температурах ниже минус семи. В холодные сезоны эти животные впадают в анабиоз, их тело коченеет, и ящерицы падают с веток на землю. Может показаться, что лежащая рептилия мертва, но на самом деле все жизненно необходимые функции их организма продолжают действовать.

Метеорологи призывают жителей штата смотреть под ноги во время передвижения по улицам и следить за игуанами на деревьях. Взрослые игуаны могут достигать до 1,5 метров в длину и набирать масса до 11 килограммов. Если такой исполин рухнет с ветки на человека, это может закончиться серьёзными травмами. Замёрзших ящериц лучше не трогать и не передвигать, как только во Флориду вернётся тепло, игуаны отогреются и с ними всё будет в порядке.