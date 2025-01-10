Техас завалило снегом, пока Калифорнию продолжает окутывать жуткий пожар

На фоне бушующего в Калифорнии пожара обычно солнечный Техас тоже оказался во власти погодной аномалии — мощная метель завалила штат снегом. Местные жители делятся кадрами, которые выглядят так, словно сняты в России.

Метель заносить трассу в Техасе. Видео © X / Dallas Texas TV

На снятом из салона автомобиля видеоролике можно увидеть, как сильно замедлилось дорожное движение на одной из трасс Техаса. Машины оставляют в снегу борозды, с неба валит ещё больше осадков, а техника дорожной службы пытается расчистить шоссе.

Снег в Техасе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marleyisontv

На других кадрах тоже заметен не маленький слой снега, причём он продолжает идти. Пользователи продолжают делиться в Сети фотографиями снежных осадков.