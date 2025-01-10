Техас завалило снегом, пока Калифорнию продолжает окутывать жуткий пожар
В Техас пришла аномальная метель, очевидцы сняли заснеженную трассу на видео
На фоне бушующего в Калифорнии пожара обычно солнечный Техас тоже оказался во власти погодной аномалии — мощная метель завалила штат снегом. Местные жители делятся кадрами, которые выглядят так, словно сняты в России.
Метель заносить трассу в Техасе. Видео © X / Dallas Texas TV
На снятом из салона автомобиля видеоролике можно увидеть, как сильно замедлилось дорожное движение на одной из трасс Техаса. Машины оставляют в снегу борозды, с неба валит ещё больше осадков, а техника дорожной службы пытается расчистить шоссе.
Снег в Техасе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marleyisontv
На других кадрах тоже заметен не маленький слой снега, причём он продолжает идти. Пользователи продолжают делиться в Сети фотографиями снежных осадков.
Как уже рассказывал Life.ru, 2025 год начался с тяжёлого испытания для американцев. 7 января мощный пожар вспыхнул на Западе Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Власти в обязательном порядке начали эвакуировать жителей района для знаменитостей Пасифик-Палисейдс, где также проживают известные выходцы из России. Площадь возгорания превысила 14 тысяч гектаров, порядка 400 тысяч калифорнийцев остались без света, им до сих пор не восстановили электроснабжение. Мэрия Лос-Анджелеса собирается ввести в городе комендатский час. В некоторых оценках ситуации говорится о том, что пожар мог нанести материальный ущерб на умопомрачительную сумму в 150 миллиардов долларов.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marleyisontv