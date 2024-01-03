Нужна ровная поверхность: Россиянам объяснили, как лепить снеговика, чтобы он был крепче и дольше не таял

Лепить снеговика, особенно с детьми, — весёлая забава, однако не каждая снежная фигура простоит долго и не рассыпется от малейшего воздействия. О том, как правильно сделать снеговика, Лайфу рассказал и.о. заведующего кафедрой географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Пётр Крылов.

По его словам, важно выбрать правильную поверхность: она должна быть ровной, плотной и находиться вдали от источников тепла, желательно прямо в тени, куда редко заглядывают лучи солнца. Особенным, добавил эксперт, должен быть и снег.

"Снег лучше всего — влажный или мокрый, который образуется, когда температура воздуха чуть выше или около нуля – от 0 до 2°C. Часть снега при этом тает, образуя между кристаллами льда свободную воду, которая действует как клей", — пояснил он.

Причём чем ниже температура, тем рассыпчатее и менее податлив снег, указал Крылов. Начиная работу над снеговиком, необходимо разогреть снежки в руках, после чего можно раскатать их по снегу. Что касается пропорций фигуры, то "классическим" соотношением основания, туловища и головы является три к двум и одному.

После завершения основания эксперт рекомендует насыпать под него больше снега, что придаст устойчивости. А перед укладкой каждого следующего шара важно слегка приплюснуть верхнюю часть предыдущего, после чего укрепить стык снегом.

"Хорошо утрамбовывайте всю поверхность снеговика. Если хотите, чтобы он простоял дольше, можное полить его водой после лепки. Вода замёрзнет и образует ледяной слой, который поможет снеговику дольше сохранить форму", — добавил собеседник.

Готовое творение важно "оживить", придав ему характер: глаза и рот можно сделать и камешков, углей, пуговиц и орешков, нос — из морковки или красного картона, а руки — из палок и ветвей. Кроме того, не помешает снеговику и головной убор вроде шапки, шляпы, цилиндра или обычного ведра.

Также подойдут для украшения и другие предметы вроде сосновых шишек, ягод, пуговиц, лент, галстука-бабочки, игрушек, метёлок и тому подобного. К слову, если в процессе принимает участие малыш, то вместо снеговика можно сделать снежного ежа, который делается куда быстрее и легче, но тоже увлекательно. Так, Крылов рекомендует собрать снег и сбить его в полусферу-туловище. Для носа и глазок рекомендуется использовать камешки или другие подручные материалы, а для иголок — ветки.

Сделав снеговика, не бросайте его на произвол судьбы, после каждого снегопада удаляйте излишки снега, которые могут добавить лишнюю нагрузку и ускорить процесс его таяния. И не забудьте сделать фотографии на память! Ваш снеговик сохранится хотя бы на бумаге, когда солнце растопит снег Пётр Крылов и.о. заведующего кафедрой географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения