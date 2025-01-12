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12 января, 03:53

Кипр планирует присоединиться к Шенгенской зоне в 2025 году

Кипр намерен решить все технические вопросы для присоединения к Шенгенской зоне в 2025 году. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис в интервью газете Kathimerini.

Христодулидис подчеркнул, что Кипр и Ирландия — это последние два государства – члена ЕС, которые ещё не присоединились к Шенгенской зоне. Он также добавил, что полное членство в зоне принесёт Кипру дополнительные преимущества, такие как улучшение туризма и привлечение инвестиций.

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Никосия также активно развивает стратегию постепенного сближения с НАТО. В октябре 2024 года президент островного государства Никос Христодулидис обсудил этот процесс с президентом США Джо Байденом. В прошлом Кипр был одним из основателей Движения неприсоединения, однако в 2004 году, после вступления в Европейский союз, вышел из него.

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Shutterstock / FOTODOM / kirill_makarov

Артём Гапоненко
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