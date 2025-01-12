Кипр планирует присоединиться к Шенгенской зоне в 2025 году

Кипр намерен решить все технические вопросы для присоединения к Шенгенской зоне в 2025 году. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис в интервью газете Kathimerini.

Христодулидис подчеркнул, что Кипр и Ирландия — это последние два государства – члена ЕС, которые ещё не присоединились к Шенгенской зоне. Он также добавил, что полное членство в зоне принесёт Кипру дополнительные преимущества, такие как улучшение туризма и привлечение инвестиций.