Кипр активно развивает стратегию постепенного сближения с НАТО, президент островного государства Никос Христодулидис обсудил этот процесс с президентом США Джо Байденом в октябре 2024 года. Как сообщает греческая газета «Катимерини», основной темой их встречи было вступление Никосиии в Североатлантический альянс.

В прошлом Кипр был одним из основателей Движения неприсоединения, однако в 2004 году, после вступления в Европейский союз, вышел из него. Христодулидис, избранный президентом острова в 2022 году, активно поддерживает антироссийские санкции и настроен на укрепление связей с США. Он также отметил, что несмотря на существующие препятствия, в том числе возможное возражение Турции, Кипр разработал долгосрочный план для вступления в НАТО.

Этот план включает в себя несколько ключевых этапов, который был принят в Вашингтоне. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это «беспроигрышный вариант», и добавил, что его реализация откроет значительные перспективы.

По информации «Катимерини», отправной точкой плана является развитие ситуации вокруг кипрского урегулирования и улучшение отношений с Турцией. Одним из элементов усиления роли Кипра в регионе стало укрепление связей с Конгрессом США, в том числе через контакты с республиканцами и сенаторами, поддерживающими Дональда Трампа.

Напомним, Кипр остаётся разделённым с 1974 года, после турецкого вторжения на остров. Вопрос воссоединения страны остаётся неразрешённым, и последние попытки переговоров при посредничестве ООН были прерваны в 2017 году. В то же время продолжает активизироваться дипломатическая деятельность, направленная на возможное возобновление переговоров о разрешении конфликта.