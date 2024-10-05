Крупнейший банк Кипра закрыл 20 тысяч счетов россиян

После начала специальной военной операции крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus закрыл после введения санкций из-за СВО не менее 20 тысяч счетов, которые принадлежат примерно семи тысячам россиянам. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на комментарий представителя банка Карена Ле Канну.

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — говорится в ответе Ле Канну. Примечательно, что счета остались открытыми только у российских пенсионеров, проживающих за границей.

На просьбу о разъясении ситуации в банке разъяснили, что все проведённые меры соответствуют международным стандартам и «политике управления рисками». При этом национальность обратившегося клиента не играет роли в данном процессе, намного важнее финансовая активность.

В учреждении также уточнили, что обслуживание россиян, проживающих на территории страны, однако имеющих иное гражданство, продолжают обслуживать, как и ранее.