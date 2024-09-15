Инвалид украл более 100 тысяч рублей у президента турецкого банка
Mash: В Москве инвалид вскрыл Audi президента турецкого банка и украл ₽120 тысяч
Президента турецкого «Денизбанка» обокрали в Москве, а сделал это инвалид III группы. Злоумышленник вскрыл машину иностранца и забрал оттуда налички на 120 тысяч рублей, сообщает Mash.
В пятницу, 13 сентября, президент Осман Огуз припарковал свою Audi A6 на улице Сергея Макеева и ушёл по делам. Примерно в семь часов вечера Бадри П. подошёл к машине, взломал её и вытащил где-то 90 тысяч рублей. Также он взял конвертик, в котором лежало $300 наличными.
Вора с инвалидностью задержали буквально на следующий день. Он получил подписку о невыезде.
Ранее Life.ru рассказывал о воришке, который стянул 330 тысяч рублей из турфирмы. Правда, чтобы забрать себе деньги, мужчине пришлось целый день провести в офисе. Он попал туда с помощью поддельного бейджика и провёл внутри всё рабочее время, а когда все ушли, успешно вскрыл тумбочку. Сейчас мужчина находится под стражей.
Life.ru