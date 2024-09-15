Инвалид украл более 100 тысяч рублей у президента турецкого банка

Президента турецкого «Денизбанка» обокрали в Москве, а сделал это инвалид III группы. Злоумышленник вскрыл машину иностранца и забрал оттуда налички на 120 тысяч рублей, сообщает Mash.

В пятницу, 13 сентября, президент Осман Огуз припарковал свою Audi A6 на улице Сергея Макеева и ушёл по делам. Примерно в семь часов вечера Бадри П. подошёл к машине, взломал её и вытащил где-то 90 тысяч рублей. Также он взял конвертик, в котором лежало $300 наличными.

Вора с инвалидностью задержали буквально на следующий день. Он получил подписку о невыезде.