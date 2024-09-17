«Что слону дробина»: Экономист объяснил, как РФ компенсирует потери от кражи ЕС замороженных активов
Эксперт Разуваев: РФ компенсирует потери от кражи ЕС активов за счёт дивидендов
РФ способна легко компенсировать потери из-за украденных Евросоюзом (ЕС) активов за счёт замороженных дивидендов российских фишек (акций), принадлежащих европейским инвесторам. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев.
«Большинство российских голубых фишек, несмотря на санкции, платят неплохие дивиденды. Возможно, так и будет сделано. Так или иначе, ЕС пошёл на прямое воровство российских активов и вступил на тропу большевизма», — пояснил эксперт.
Разуваев напомнил, что в 1917 году большевики отказались платить по долгам, разом национализировав все иностранные инвестиции в бывшей Российской Империи. В те времена «белочехи» прихватили значительную часть золота Александра Колчака, которое стало основой финансового благополучия Чехословакии между двумя мировыми войнами, отметил Разуваев.
«Для России временная потеря этих денег – слону дробина. Страна прекрасно живёт без половины международных резервов», — отметил экономист.
Разуваев добавил, что Кремль не оставит без ответа факт кражи ЕС. По его словам, РФ будет до конца требовать в судах вернуть все замороженные активы и инвестиционный доход по ним. Эксперт выразил мнение, что европейские чиновники однозначно не дружат с головой.
Ранее Life.ru сообщал, что ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро прибыли от российских замороженных активов. Эти средства направлены на поставки вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. При этом передачу данной суммы одобрили ещё в июне. То есть на фактическую отправку денег ушло три месяца.
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