Долг осуждённого экс-полковника Захарченко перевалил за 125,5 миллиона рублей

Долг по уголовному делу экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого осудили за взятки, увеличился из-за неуплаты более чем на 8,2 миллиона рублей и достиг 125,5 миллиона рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Ещё в 2019 году Захарченко получил штраф на 117,99 миллиона рублей, хотя сторона обвинения требовала для него 494,9 миллиона рублей. Уже в 2020 году приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с осуждённого свыше 117,2 миллиона рублей, но в связи с неуплатой долга в положенный срок заключённому начислили исполнительский на 8,2 миллиона рублей. В результате сейчас общая сумма долга составляет 125 529 837 рублей.