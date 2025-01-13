Долг осуждённого экс-полковника Захарченко перевалил за 125,5 миллиона рублей
Дмитрий Захарченко. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Долг по уголовному делу экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого осудили за взятки, увеличился из-за неуплаты более чем на 8,2 миллиона рублей и достиг 125,5 миллиона рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Ещё в 2019 году Захарченко получил штраф на 117,99 миллиона рублей, хотя сторона обвинения требовала для него 494,9 миллиона рублей. Уже в 2020 году приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с осуждённого свыше 117,2 миллиона рублей, но в связи с неуплатой долга в положенный срок заключённому начислили исполнительский на 8,2 миллиона рублей. В результате сейчас общая сумма долга составляет 125 529 837 рублей.
Напомним, что Захарченко на протяжении десяти лет брал взятки за покровительство ОПГ, занимая пост замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. В ходе обысков у него нашли около 9 миллиардов рублей наличными в разной валюте. Сначала экс-полковника приговорили к 13 годам заключения, но вскоре срок увеличили до 16 лет из-за раскрытия нового эпизода взяточничества.