Учёные выяснили, что убило крупнейших приматов в истории

Учёные Университета Маккуори в Австралии и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии КАН в Китае выяснили, почему крупнейшие в истории приматы Gigantopithecus blacki вымерли. Причиной гибели гигантопитеков стали изменения климата. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Человек в сравнении с гигантопитеком. Фото © Wikipedia / Mettiina

Резкая и продолжительная дестабилизация климата в Южной и Юго-Восточной Азии убила гигантопитеков, которые исчезли с лица Земли. Предположительно, они достигали массы в 200 – 300 кг, а длина их тела насчитывала более трёх метров.

«Мы обнаружили, что это было связано с тем, что гигантопитеки приобрели слишком узкую диетическую специализацию, тогда как орангутаны и другие их соседи смогли адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды», — поделился профессор Чжан Инци.

Учёные также смогли установить, что климат начал меняться 600 тысяч лет назад, а в следующие 200 – 300 тысяч лет стал выражено сезонным и порядком нестабильным. В результате пища приматов Gigantopithecus blacki ухудшилась и стала малопитательной. Животные пытались адаптироваться к новым условиям, но не смогли. Такие выводы специалисты сделали благодаря изотопным и минеральным составам зубов гигантских приматов.

Голотип молярного зуба Gigantopithecus blacki. Фото © Wikipedia / Gerbil