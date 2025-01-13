Учёные выяснили, что убило крупнейших приматов в истории
Nature: Приматы Gigantopithecus blacki вымерли из-за изменений климата
Реконструкция Gigantopithecus blacki. Фото © Wikipedia / Concavenator
Учёные Университета Маккуори в Австралии и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии КАН в Китае выяснили, почему крупнейшие в истории приматы Gigantopithecus blacki вымерли. Причиной гибели гигантопитеков стали изменения климата. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.
Человек в сравнении с гигантопитеком. Фото © Wikipedia / Mettiina
Резкая и продолжительная дестабилизация климата в Южной и Юго-Восточной Азии убила гигантопитеков, которые исчезли с лица Земли. Предположительно, они достигали массы в 200 – 300 кг, а длина их тела насчитывала более трёх метров.
«Мы обнаружили, что это было связано с тем, что гигантопитеки приобрели слишком узкую диетическую специализацию, тогда как орангутаны и другие их соседи смогли адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды», — поделился профессор Чжан Инци.
Учёные также смогли установить, что климат начал меняться 600 тысяч лет назад, а в следующие 200 – 300 тысяч лет стал выражено сезонным и порядком нестабильным. В результате пища приматов Gigantopithecus blacki ухудшилась и стала малопитательной. Животные пытались адаптироваться к новым условиям, но не смогли. Такие выводы специалисты сделали благодаря изотопным и минеральным составам зубов гигантских приматов.
Голотип молярного зуба Gigantopithecus blacki. Фото © Wikipedia / Gerbil
Ранее международная группа антропологов сделала сенсационное открытие в ходе раскопок на берегах кенийского озера Туркана, известного как одна из «колыбелей человечества». Учёным удалось обнаружить уникальные следы, оставленные двумя совершенно разными видами древних гомининов — парантропами и прямоходящими людьми, жившими на этой территории около 1,5 миллиона лет назад. Выяснилось, что они жили бок о бок. Раньше исследователи могли лишь предполагать о таких взаимодействиях, основываясь на анализе костных останков.