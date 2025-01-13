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13 января, 11:25

Учёные выяснили, что убило крупнейших приматов в истории

Nature: Приматы Gigantopithecus blacki вымерли из-за изменений климата

Реконструкция Gigantopithecus blacki. Фото © Wikipedia / Concavenator

Реконструкция Gigantopithecus blacki. Фото © Wikipedia / Concavenator

Учёные Университета Маккуори в Австралии и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии КАН в Китае выяснили, почему крупнейшие в истории приматы Gigantopithecus blacki вымерли. Причиной гибели гигантопитеков стали изменения климата. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Человек в сравнении с гигантопитеком. Фото © Wikipedia / Mettiina

Человек в сравнении с гигантопитеком. Фото © Wikipedia / Mettiina

Резкая и продолжительная дестабилизация климата в Южной и Юго-Восточной Азии убила гигантопитеков, которые исчезли с лица Земли. Предположительно, они достигали массы в 200 – 300 кг, а длина их тела насчитывала более трёх метров.

«Мы обнаружили, что это было связано с тем, что гигантопитеки приобрели слишком узкую диетическую специализацию, тогда как орангутаны и другие их соседи смогли адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды», — поделился профессор Чжан Инци.

Учёные также смогли установить, что климат начал меняться 600 тысяч лет назад, а в следующие 200 – 300 тысяч лет стал выражено сезонным и порядком нестабильным. В результате пища приматов Gigantopithecus blacki ухудшилась и стала малопитательной. Животные пытались адаптироваться к новым условиям, но не смогли. Такие выводы специалисты сделали благодаря изотопным и минеральным составам зубов гигантских приматов.

Голотип молярного зуба Gigantopithecus blacki. Фото © Wikipedia / Gerbil

Голотип молярного зуба Gigantopithecus blacki. Фото © Wikipedia / Gerbil

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Ранее международная группа антропологов сделала сенсационное открытие в ходе раскопок на берегах кенийского озера Туркана, известного как одна из «колыбелей человечества». Учёным удалось обнаружить уникальные следы, оставленные двумя совершенно разными видами древних гомининов — парантропами и прямоходящими людьми, жившими на этой территории около 1,5 миллиона лет назад. Выяснилось, что они жили бок о бок. Раньше исследователи могли лишь предполагать о таких взаимодействиях, основываясь на анализе костных останков.

Алена Пенчугина
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