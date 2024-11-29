Открытие в Кении: древние люди и парантропы жили бок о бок 1,5 млн лет назад

В ходе раскопок на берегах кенийского озера Туркана, известного как одна из «колыбелей человечества», международная группа антропологов сделала сенсационное открытие. Учёным удалось обнаружить уникальные следы, оставленные двумя совершенно разными видами древних гомининов — парантропами и прямоходящими людьми, жившими на этой территории около 1,5 миллиона лет назад, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Это открытие стало первым прямым доказательством того, что наши древние предки сосуществовали с другими видами гомининов в одной и той же экосистеме. Ранее учёные могли лишь предполагать о таких взаимодействиях, основываясь на анализе костных останков.

«Найденные нами следы присутствовали в одних и тех же слоях отложений, что говорит о том, что эти гоминины действительно обитали на данном берегу озера одновременно», — пояснил Крейг Фибель, профессор Университета Ратгерс в США.

Особый интерес представляет тот факт, что среди обнаруженных следов учёные выделили две отчётливые группы. Одна группа отпечатков принадлежала парантропам — вымершему виду гомининов, отличавшихся массивными челюстями и зубами, приспособленными для пережёвывания жёсткой растительной пищи. Другая группа следов была оставлена прямоходящими людьми — нашими более непосредственными предками.

Особенно интересной была длинная цепочка следов от одной особи. Её отпечатки больше походили на следы австралопитеков, что свидетельствует о разнообразии форм и размеров ступней у древних представителей человеческого рода.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию человека и его взаимодействие с другими видами гомининов. Учёные надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны древнейшей истории и лучше понять, как наши предки адаптировались к меняющимся условиям окружающей среды.