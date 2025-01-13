Сайт газеты «Красная звезда» изменил материал о применении «Кинжала» в зоне СВО

Сайт газеты «Красная звезда» изменил материал об использовании комплекса «Кинжал» в зоне спецоперации (СВО). Некоторое время назад при переходе на источник статьи ресурс выдавал ошибку, сейчас материл вновь доступен.

В статье указано, что о применении данного комплекса сообщил сайт парка «Патриот», который в своей статье рассказывал о заслугах одного из лётчиков в зоне СВО.

«На официальном сайте парка «Патриот» о боевых заслугах этого славного авиатора помещены такие слова: «Экипаж самолёта Су-34 под командованием полковника Стефанова М.А. в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», — сказано в материале «Красной звезды».

При этом, информацию о комплексе на сайте парка найти не удаётся.