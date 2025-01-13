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13 января, 11:14

Сайт газеты «Красная звезда» изменил материал о применении «Кинжала» в зоне СВО

Миг-31к с ракетой «Кинжал». Обложка © wikipedia

Миг-31к с ракетой «Кинжал». Обложка © wikipedia

Сайт газеты «Красная звезда» изменил материал об использовании комплекса «Кинжал» в зоне спецоперации (СВО). Некоторое время назад при переходе на источник статьи ресурс выдавал ошибку, сейчас материл вновь доступен.

В статье указано, что о применении данного комплекса сообщил сайт парка «Патриот», который в своей статье рассказывал о заслугах одного из лётчиков в зоне СВО.

«На официальном сайте парка «Патриот» о боевых заслугах этого славного авиатора помещены такие слова: «Экипаж самолёта Су-34 под командованием полковника Стефанова М.А. в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», — сказано в материале «Красной звезды».

При этом, информацию о комплексе на сайте парка найти не удаётся.

«Кинжал» — это российский комплекс воздушного базирования гиперзвуковых ракет, разработанный для поражения наземных и морских целей. Он был представлен в 2017 году и представляет собой модификацию истребителя МиГ-31, который может нести эти ракеты.

Информация о применении истребителем-бомбардировщиком Су-34 комплекса «Кинжал» в зоне спецоперации (СВО) появилась ранее. Сообщалось, что его использовали впервые.

Оксана Попова
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