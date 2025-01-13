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13 января, 10:13

Су-34 впервые применил комплекс «Кинжал» в зоне СВО

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые успешно применил комплекс «Кинжал» в зоне спецоперации (СВО). Об этом следует из материала газеты ВС РФ «Красная звезда».

«Экипаж самолёта Су-34 под командованием полковника Максима Стефанова в ходе СВО впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», — говорится в статье.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, которые охраняются ПВО. Его основное преимущество — возможность выполнения задач на значительных расстояниях от аэродрома базирования. Су-34 успешно выполняет боевые задачи в условиях информационного и огневого противодействия. В арсенале пилота как управляемые, так и неуправляемые средства поражения.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ успешно освободили ряд населённых пунктов. Так, нашим парням удалось полностью занять Песчаное и Янтарное в ДНР, а также Калиново в Харьковской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Мария Любицкая
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