Пользователи VK побили рекорд по просмотрам в новогодние праздники

В течение праздничного сезона пользователи «ВКонтакте» значительно активизировались. Они чаще смотрели видео, больше общались в чатах, активнее знакомились с новыми людьми, а также отправляли видеосообщения, подарки и донаты. Наибольшее внимание привлекли юмористические шоу, новогодние клипы и подарки с символом года — Зелёной Змеёй — в праздничной шапке.

Общее время, проведённое пользователями за просмотром контента в «VK Видео», возросло в четыре раза, достигнув 2,2 миллиарда минут в сутки. На протяжении праздничной недели пользователи смотрели видео в 4,5 раза дольше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а пиковым моментом стало 8 января, когда общее время просмотров составило 2,36 миллиарда минут. Основными платформами стали Smart и Android TV, которые заняли около 33% общего времени просмотров в новогодний период. К самым популярным категориям контента относятся кино, сериалы и развлекательные шоу VK Originals, среди которых выделялись проекты «Звёзды. Новогодний кубок», «Натальная карта», «Кстати» и «Большое шоу». Трансляцию балета «Щелкунчик» посмотрели 8,1 миллиона зрителей.

2 января «VK Клипы» зафиксировали рекорд, достигнув трёх миллиардов просмотров в сутки, что является на 150% превышением по сравнению с предыдущим годом. Объём созданного контента в праздничные дни увеличился в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активность пользователей в поддержке авторов через VK Donut также возросла: число донатов увеличилось на 42% по сравнению с неделей перед праздниками. Количество просмотров постов в ленте увеличилось в полтора раза, а клипы пользователи смотрели на 41% чаще, чем на предыдущей неделе, и на 82% больше по сравнению с прошлым годом. За праздничный период было опубликовано 42 миллиона историй — на 52% больше, чем в преддверии праздников. Пользователи поставили 1,1 миллиарда лайков к постам сообществ, что на 48% выше, чем перед праздниками, при этом среди популярных тем остались «Развлечения», «Увлечения и хобби» и «Образование».

В новогодние праздники пользователи активно знакомились друг с другом. Анализ показал, что в «VK Знакомствах» они провели на 47% больше времени, чем за неделю перед праздниками. Количество регистраций возросло на 41%, а количество мэтчей увеличилось на 44%. Пользователи могли добавлять в свои анкеты специальные отметки, делясь планами для совместного зимнего досуга. Наиболее популярные активности включали просмотр фильмов (23%), поедание мандаринов (20%) и встречи за чашкой какао (17%).

Также стала больше активность в «VK Мессенджере»: пользователи отправили 241 миллион аудиосообщений, а количество видеосообщений выросло до 33 миллионов — это на 40% больше, чем накануне праздников. За этот период пользователи также разместили 182 миллиона реакций на сообщения, среди которых сердечных было на 36% больше, чем в предновогодний период. Звонки друзьям и близким составили 28 миллионов, что на 40% больше по сравнению с предыдущей неделей. Онлайн-встречи пользователи организовали совместно с развлекательным досугом — 43 тысячи звонков проводились в режиме совместного просмотра видео, что на 44% превышает показатели предшествующей недели.