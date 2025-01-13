Россияне бросились массово скупать БАДы для похудения после новогодних зажоров

Продажи жиросжигателей и БАДов для похудения на маркетплейсах выросли в три раза после новогодних праздников. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, россияне после новогодних пиршеств решили похудеть с помощью БАДов, а не тренировок в спортзале. Люди активно скупают таблетки, детокс-чаи и жиросжигающие кремы. Продавцы обещают быстрое снижение веса — минус 10 килограммов за неделю и минус 20 сантиметров в талии.

Больше всего люди покупают специальные капсулы для похудения, уменьшения аппетита и улучшения обмена веществ. Продажи этих препаратов выросли в четыре-пять раз по сравнению с ноябрём, а среднее количество покупок в день — около 500. Далее покупатели берут дренажные напитки от отёков, спрос на них взлетел в два раза. После новогоднего застолья в организме человека задерживается жидкость из-за нарушения системы питания и режима сна. На третьем месте по популярности оказались детокс-чаи.