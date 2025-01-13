Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 11:58

Россияне бросились массово скупать БАДы для похудения после новогодних зажоров

SHOT ПРОВЕРКА: Продажи жиросжигателей и БАДов выросли в 3 раза после Нового года

Продажи жиросжигателей и БАДов для похудения на маркетплейсах выросли в три раза после новогодних праздников. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, россияне после новогодних пиршеств решили похудеть с помощью БАДов, а не тренировок в спортзале. Люди активно скупают таблетки, детокс-чаи и жиросжигающие кремы. Продавцы обещают быстрое снижение веса — минус 10 килограммов за неделю и минус 20 сантиметров в талии.

Больше всего люди покупают специальные капсулы для похудения, уменьшения аппетита и улучшения обмена веществ. Продажи этих препаратов выросли в четыре-пять раз по сравнению с ноябрём, а среднее количество покупок в день — около 500. Далее покупатели берут дренажные напитки от отёков, спрос на них взлетел в два раза. После новогоднего застолья в организме человека задерживается жидкость из-за нарушения системы питания и режима сна. На третьем месте по популярности оказались детокс-чаи.

Врач раскрыла опасные последствия приёма жиросжигателей и БАДов
Врач раскрыла опасные последствия приёма жиросжигателей и БАДов

А ранее Life.ru писал, что учёные разработали виброкапсулу, которая действует мощнее любого жиросжигателя. Новое средство позволит бороться с лишним весом без побочных эффектов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Новости экономики
  • Только на Life
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar