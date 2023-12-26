Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 10:15

Создана вибропилюля для похудения, которая мощнее любого жиросжигателя

Science Advances: Виброкапсула позволяет снижать потребление пищи на 40%

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Инженеры из Массачусетского технологического института в США разработали вибрирующую капсулу, которая растягивает желудок и создаёт иллюзорное ощущение сытости. Новое средство позволит бороться с лишним весом без побочных эффектов, соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Учёные провели эксперимент на животных и выяснили, что вибрирующая капсула помогала снижать потребление пищи на 40%, она проходила пищеварительный тракт в течение пяти дней. Само устройство работает за счёт небольшой батарейки из оксида серебра. Когда она достигает желудка, кислота в нём растворяет покрывающую капсулу желатиновую мембрану, замыкает электронную цепь и активирует вибромотор.

Вместе с этим вибропилюля позволяет повышать уровень гормонов, которые отвечают за переваривание пищи и чувство сытости, а также уменьшать содержание грелина — гормона, вызывающего чувство голода. В настоящее время американские учёные рассматривают возможность расширения производства капсул для проведения клинических испытаний на людях. По мнению исследователей, капсула может стать безопасной альтернативой современным таблеткам, которые вызывают побочные эффекты.

Учёные советуют пить мало и часто, чтобы избежать цирроза печени
Учёные советуют пить мало и часто, чтобы избежать цирроза печени

А ранее учёные из Лондона выяснили, что свекольный сок снижает давление у людей с опасным заболеванием лёгких. Кроме того, напиток помогал группе добровольцев повысить выносливость и укрепить физическую работоспособность: они смогли пешком преодолеть большее расстояние за шесть минут, чем это делали ранее.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров