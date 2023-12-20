Свекольный сок оказался полезным для людей с опаснейшим заболеванием лёгких

Употребление свекольного сока помогает при хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), выяснили учёные из Имперского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в European Respiratory Journal. ХОБЛ характеризуется воспалением дыхательных путей и отёком бронхов, а также грозит летальным исходом.

В работе принял участие 81 человек с этим заболеванием. Их распределили на две группы — тех, кто в течение года каждый день пил по 70 миллилитров свекольного сока, и тех, кто употреблял плацебо.

Спустя год выяснилось, что испытуемые из первой группы почувствовали среднее снижение систолического артериального давления на 4,5 миллиметра ртутного столба, а также повышение выносливости и физической работоспособности: они смогли пешком преодолеть большее расстояние за шесть минут, чем раньше.

По мнению учёных, свекольный сок может стать вспомогательным средством для лечения ХОБЛ, снижая риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы благодаря воздействию на артериальное давление.