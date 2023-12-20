Недостаток одного витамина оказался предвестником депрессии и ранней смерти в возрасте от 50 лет

Дефицит витамина B12 может повышать риск ранней смерти и возникновения психических заболеваний, выяснили учёные из Школы медицины Тринити-колледжа в Дублине. Сам по себе B12, он же цианокобаламин, крайне важен для нормальной работы нервной и кроветворной системы, а его недостаток, как известно, грозит развитием мегалобластной анемии и нескольких неврологических заболеваний.

В ходе работы исследователи изучили связь между уровнем цианокобаламина и его "коллеги" — витамина B9 — в плазме крови с риском клинической депрессии в возрасте от 50 лет. Они изучили данные почти четырёх тысяч ирландцев.

Оказалось, что дефицит B12 повышал шансы людей заиметь клиническую депрессию в следующие четыре года. В то же время связи между уровнем B9 и психическими заболеваниями не оказалось.

Резюмируем: перешагнув "за 50", людям следует есть больше продуктов животного происхождения или принимать добавки с цианокобаламином. К слову, депрессия в таком возрасте грозит проблемами со здоровьем и ранней смертью.