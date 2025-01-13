В ЕС анонсировали выделение нового пакета гумпомощи для Украины и Молдавии
ЕК: Евросоюз дополнительно выделит €148 млн на гуманитарную помощь Украине
Евросоюз (ЕС) выделит Украине 140 миллионов евро на гуманитарную помощь. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).
«Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жильё, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов. Основными приоритетами являются поддержка уязвимых слоёв населения», — указано в тексте документа.
В ЕК отметили, что ещё восемь миллионов евро выделят Молдавии на расходы по приёму беженцев с Украины. Приоритетное внимание уделяется денежной помощи и доступу к важнейшим услугам, в частности, здравоохранению и образованию. Уточняется, что общий объём гуманитарной помощи ЕК Незалежной составил уже свыше 1 миллиарда евро.
В ЕК дополнили, что их член по антикризисному управлению Аджа Лябиб посетит 13 января Украину, чтобы «поддержать текущие усилия ЕС по оказанию критически важной помощи».
А ранее Life.ru писал, что в новом пакете помощи Киеву на $500 млн из США включены ракеты ПВО и боеприпасы типа «воздух—земля». Как отметил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, новая партия военной помощи предназначена для обеспечения истребителей F-16, переданных Незалежной.
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