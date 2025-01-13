Перепутал огоньки: Бизнесмен из Марий Эл застрелил своего курящего сына, испытывая прицел-тепловизор

В Марий Эл бизнесмен тестировал прицел-тепловизор и установил в центре мишени тлеющую сигарету. Однако испытания завершились трагедией — мужчина случайно застрелил собственного сына, который курил рядом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в деревне Соловьи. 62-летний Владимир, владеющий базой отдыха MariLand, решил проверить нарезной карабин. На тестирование он взял с собой своего 41-летнего сына. Старший мужчина установил тепловую метку в виде тлеющей сигареты, но ошибся и выстрелил в сына, который курил в 15 метрах от него. Тот погиб на месте.