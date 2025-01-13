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13 января, 13:46
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Перепутал огоньки: Бизнесмен из Марий Эл застрелил своего курящего сына, испытывая прицел-тепловизор

В Марий Эл бизнесмен застрелил своего сына при испытании прицела-тепловизора

В Марий Эл бизнесмен тестировал прицел-тепловизор и установил в центре мишени тлеющую сигарету. Однако испытания завершились трагедией — мужчина случайно застрелил собственного сына, который курил рядом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в деревне Соловьи. 62-летний Владимир, владеющий базой отдыха MariLand, решил проверить нарезной карабин. На тестирование он взял с собой своего 41-летнего сына. Старший мужчина установил тепловую метку в виде тлеющей сигареты, но ошибся и выстрелил в сына, который курил в 15 метрах от него. Тот погиб на месте.

Правоохранители возбудили уголовное дело, идёт проверка.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kirill Chernorubashkin

Никита Никонов
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