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13 января, 14:57

Спикировал прямо в башню: Минобороны показало видео уничтожения украинского танка «Ланцетом»

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ «Ланцетом» под Харьковом

Российские дроноводы из группировки «Север» ликвидировали беспилотником-камикадзе украинский танк под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Спикировал прямо в башню. Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Дрон снял эпичное приземление «Ланцета» на украинский танк Leopard
Дрон снял эпичное приземление «Ланцета» на украинский танк Leopard

Ранее сообщалось, что Армия России сдержала танки ВСУ в Курской области при помощи дронов. Как отметили на Западе, российские БПЛА эффективны в уничтожении техники противника, в том числе Leopard 2 немецкого и M-1 Abrams американского производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Николай Рюмин
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