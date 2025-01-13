Российские дроноводы из группировки «Север» ликвидировали беспилотником-камикадзе украинский танк под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Спикировал прямо в башню. Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Армия России сдержала танки ВСУ в Курской области при помощи дронов. Как отметили на Западе, российские БПЛА эффективны в уничтожении техники противника, в том числе Leopard 2 немецкого и M-1 Abrams американского производства.