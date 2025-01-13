Спикировал прямо в башню: Минобороны показало видео уничтожения украинского танка «Ланцетом»
Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ «Ланцетом» под Харьковом
Российские дроноводы из группировки «Север» ликвидировали беспилотником-камикадзе украинский танк под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Спикировал прямо в башню. Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Армия России сдержала танки ВСУ в Курской области при помощи дронов. Как отметили на Западе, российские БПЛА эффективны в уничтожении техники противника, в том числе Leopard 2 немецкого и M-1 Abrams американского производства.
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