Выйдет три копейки: Идею делиться с россиянами доходами от продажи нефти назвали дешёвым популизмом

Эта инициатива — глупость. По той простой причине, что у нас политика ресурсного национализма — и основные доходы, тем более от экспорта, идут в казну. Это как налоги, так и дивиденды на акционерный капитал. У нас вообще все сырьевые компании государственные. Это на самом деле три копейки будет, а не выплаты.