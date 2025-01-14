Выйдет три копейки: Идею делиться с россиянами доходами от продажи нефти назвали дешёвым популизмом
Экономист Разуваев: Идея выплат россиянам с продажи нефти и газа — популизм
Аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru раскритиковал инициативу о выплате россиянам части доходов от экспорта нефти и газа. Он назвал такую идею дешёвым популизмом, поскольку на деле граждане будут получать «три копейки» от этих доходов.
Эта инициатива — глупость. По той простой причине, что у нас политика ресурсного национализма — и основные доходы, тем более от экспорта, идут в казну. Это как налоги, так и дивиденды на акционерный капитал. У нас вообще все сырьевые компании государственные. Это на самом деле три копейки будет, а не выплаты.
По словам экономиста, авторы инициативы решили взять пример со стран Персидского залива, однако там баррель на душу населения другой.
«Это же придумали коммунисты, они всё время что-то предлагают. Они живут в прошлом веке, у них популизм. Они требуют, чтобы кому-то что-то додали, но сейчас акции дешёвые. Иди, покупай через приложение», — заключил эксперт.
Напомним, ранее депутат от КПРФ Анжелика Глазкова призвала создать в России Фонд социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов среди граждан. По её задумке, право на получение доходов от продажи нефти и газа получат россияне с трудовым стажем не менее 15 лет.
Life.ru