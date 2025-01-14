Назначены главы Ростовского кремля и Рязанского архитектурного музея-заповедника
Инесса Фельдман и Никита Аникин. Обложка © Telegram / Ольга Любимова
В Ростовском кремле и Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике (РИАМЗ) назначили новых руководителей. Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в своём телеграм-канале.
«РИАМЗ возглавила Инесса Фельдман. Министр туризма Вологодской области, победитель суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2023–2024 годов», — отметила Любимова.
Министр добавила, что заведовать Ростовским кремлём будет Никита Аникин, который принимал участие в кадровой программе «Высшая школа управления в сфере культуры». Прежде он занимал пост генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России.