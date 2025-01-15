Тайна Эфесского черепа. Кого приняли за убитую сестру Клеопатры Генетический анализ останков, найденных ещё в 1929 году, привёл к неожиданному открытию: они принадлежат вовсе не той загадочной личности, которую искали много веков. 14 января, 21:35 Египтологи в основном были уверены, что они нашли останки Арсинои. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Microgen

Примерно так, по мнению египтологов, выглядела Арсиноя IV – младшая сестра легендарной Клеопатры. Вот только портрет составили по данным анализа останков, которые, как теперь выясняется, ей не принадлежат.

Предполагаемый портрет сестры Клеопатры Арсинои IV. Фото © VK / Птолемеи Древнего Египта

В любом случае она для Клеопатры была довольно опасной соперницей в борьбе за власть. Впрочем, противостояние царило среди всех пяти детей их общего отца Птолемея XII и вообще в царских семьях всегда было исторически сложившейся данностью. К сожалению, об Арсиное мало рассказывают, а стоило бы: эта женщина возглавила армию и отбила атаку самого Цезаря. Более того, вынудила его спасаться вплавь без доспехов и плаща.

Позже он выиграл, Арсиноя попала в плен, и для великого полководца оказалось принципиально важно публично её унизить: побеждённую провели в цепях за горящим изображением Александрийского маяка, который она Цезарю захватить не позволила. Обезглавливать её тогда не стали, ограничились ссылкой в Эфес, расположенный на территории современной Турции. Тогда он был частью Римской империи.

Арсиноя несколько лет жила там в храме Артемиды, но в итоге её всё-таки убили, притом прямо на ступенях святилища, что вызвало настоящий скандал в Риме. Историки склоняются к тому, что расправиться с ней приказал влюблённый в Клеопатру военачальник Марк Антоний.

До недавних пор египтологи в основном были уверены, что они нашли останки Арсинои в 1929 году в восьмиугольной гробнице в самом центре Эфеса. Сама необычная форма захоронения уже стала одним из поводов считать, что в нём погребён уроженец Египта: именно такую октагональную форму имел второй ярус того самого не доставшегося Цезарю Александрийского маяка.

Трёхмерная модель Александрийского маяка. Фото © Wikipedia / Emad Victor SHENOUDA

В гробнице был найден мраморный саркофаг, почти весь заполненный водой, и в нём, как рассказывают учёные, лежали останки, которые тогда объявили костями молодой женщины. При этом по неясным причинам из гроба извлекли только череп. Его увезли в Германию, а во время Второй мировой войны он исчез и считался утерянным вплоть до недавних пор. Лишь в 2022 году его вновь обнаружили в Вене. После этого египтологи решили заново исследовать его вместе с другими останками из Эфеса с помощью мощной современной техники.

Самой принципиально важной частью этого исследования был генетический анализ всех полученных костей. И он показал, что кости принадлежат одному и тому же человеку, который действительно жил примерно в первом столетии до нашей эры, то есть вполне мог быть современником Клеопатры и Цезаря, но главное: в ДНК прослеживается Y-хромосома. Иными словами, это мужчина. А вернее, как видят учёные по анатомии костей, совсем молодой юноша, подросток. Более того, подозревают, что это мог быть римлянин — скажем, уроженец Апеннин или Сардинии.

Череп, обнаруженный в 1929 году в Эфесской гробнице. Фото © nature.com

На черепе сохранились два зуба, и их состояние вкупе со строением сохранившихся челюстных костей показывает, что верхняя челюсть недоразвита и «ненормально наклонена», то есть, проще говоря, перекошена. Кроме того, один из швов на черепной коробке с левой стороны — так называемый затылочно-сосцевидный шов — оказался полностью сросшимся, хотя у здорового человека он срастается только к 65 годам. Всё это говорит о серьёзных патологиях развития загадочного мальчика.

Его судьбу теперь предстоит выяснить, но ещё более интригующим и очевидным выводом стало то, что мы так и не знаем, где же тогда похоронена сестра и опасная соперница Клеопатры. Так же, как никто по сей день не видел останков самой легендарной царицы и её возлюбленного Антония. Напомним, они оба покончили с собой после того, как их войско не справилось с натиском армии внучатого племянника Цезаря — Октавиана Августа.

Авторы Адель Романенкова