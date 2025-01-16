Игрок в покер и палач. Что известно о комбате ВСУ Прокуроре, который казнит людей беспилотниками ВСУ регулярно атакуют дронами регионы России, пытаясь достать жилой сектор. Главный спец Украины по беспилотным операциям — комбат БПЛА Андрей Прокурор Иванов — печально известен изощрёнными казнями людей. Кто он такой? 15 января, 21:15 Комбат БПЛА Андрей Прокурор Иванов. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Андрей Иванов, © Shutterstock / FOTODOM / leolintang, aappp

Что известно про батальон «Злые сапсаны»

Командир батальона беспилотных систем «Злые сапсаны» 30-й бригады ВСУ редко даёт интервью и не афиширует своё имя. Украинские журналисты называют его по позывному — Прокурор. Недавно этот человек засветился в российских новостях, когда пожаловался на полный провал мобилизации на Украине. Не стоит думать, что Прокурор хочет сдаться, он за большую жёсткость и за снижение призывного возраста.

Командир батальона БПЛА «Злые сапсаны» выступил за жёсткость. Фото © Telegram

Батальон БПЛА «Злые сапсаны» считается гордостью ВСУ. У них хорошо натасканные операторы и новые противотанковые беспилотники Vampire. Украинская пропаганда даже врёт, что такая модель ни разу не сбивалась. Набирают в «Злые сапсаны» жителей Житомирской области. Вербовка ведётся умно, но крайне цинично.

— Стране могут послужить и те, кто по разным причинам не готов быть на передовой. Все добровольцы проходят психологический тренинг для снятия внутренних ограничений, — это реклама, которую тиражируют «Злые сапсаны», чтобы пополнить свои ряды.

Таким образом, туда идут те, кто не хочет оказаться на передовой. А чему их учит опытный комбат Прокурор, видно по соцсетям.

В Instagram**-профиле «Злых сапсанов» выкладывают снафф — садистские видео с казнями российских солдат с помощью дронов. После новогодних праздников опубликовали ролик, где изощрённо убили темнокожего россиянина. Он раненый на поле боя. Под песню Леонида Агутина к нему подлетает беспилотник и скидывает бомбы. Наш боец увернулся от пяти, но не от шестой. Он изначально был обречён. Укрытий рядом нет, оснащённый тепловизионной камерой беспилотник имел полный боезапас. Оператор, приведший казнь в исполнение, словно играл и наслаждался. Ролик снабжён расистской подписью.

Но это видео не самое ужасное в соцсетях батальона. 31 декабря палачи составили и выложили целый рейтинг казней российских солдат дронами под названием «Топ-20 непослушных». «Злые сапсаны» не имеют жалости.

«Злые сапсаны» во главе с Прокурором находятся в так называемой зоне ОТУ «Луганськ» возле новых регионов России. Их задача — с помощью дронов организовывать разведку, добивать выживших на поле боя, сражаться с танками и регулярно участвовать в масштабных атаках на тыл нашей страны.

Комбат БПЛА Андрей Прокурор Иванов. Фото © VK / Андрей Иванов

Что известно про Прокурора

Как выяснил Life.ru, комбата Прокурора зовут Андрей Иванов. Ему 40 лет, родом из Запорожья, учился на юриста в Харькове, по долгу службы переехал в Житомирскую область. Каких-либо особых успехов у него не было, работал столяром, профессионально играл в покер. Однако карательные операции ВСУ в Донбассе 2014 года стали для него выигрышным лотерейным билетом. Иванов записался добровольцем, участвовал в терроре мирных донбассцев, выжил в котле Дебальцева.

Андрей Прокурор Иванов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 30brigade

Финансовое положение Иванова поправилось. Он переехал из запорожской квартиры матери в собственный коттедж с большим участком под Житомиром. Открыл бизнес по продаже стройматериалов и получил должность в Житомирском областном военкомате. К слову, доход от этого военкомата он получает до сих пор. А ещё Андрей Иванов стал общественником. Он учредитель сразу двух общественных союзов ветеранов АТО. Судя по его многочисленным фотографиям на сайте администрации Житомирской области, он был в регионе вербовщиком и самым ярым сторонником войны с Россией до последнего украинца. Именно поэтому после начала СВО ему доверили должность командира батальона «Злые сапсаны», который пополняется за счёт житомирцев. Учитывая, что никакого специализированного образования у Иванова нет, он точно не ас беспилотников. Впрочем, и задачи его другие — набрать трусливых людей и снять с них все внутренние моральные ограничения.

Нет сомнений в том, что российские военные и патриоты России обязательно найдут и покарают жестокого палача и его подчинённых.

Авторы Пётр Егоров