Отморозки и душегубы. Что известно про батальон карателей ВСУ «Донбасс» Ещё один — 46-й отдельный штурмовой батальон «Донбасс»* ВСУ — внесён в России в список террористических организаций. Теперь всех причастных к нему силовики будут преследовать до самой смерти. Кто руководит карателями и чем они известны? 14 января, 21:15 Главарь батальона «Донбасс»* Семён Семенченко. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff, zef art, © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Семён Семенченко, © ТАСС / Алексей Павлишак

Формирование появилось ещё в 2014 году после второго Майдана, ввергнувшего Украину в хаос и гражданскую войну в Донбассе. В тот момент украинские олигархи воспользовались сумятицей и временным ослаблением центральной власти и занялись формированием хорошо вооружённых личных гвардий — так называемых добробатов, члены которых набирались из различного сброда вроде активистов Евромайдана, «Автомайдана», уголовников, футбольных ультрас и даже дворовой шпаны.

Костяк батальона «Донбасс» — ультрас и бандиты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zieusin

Самые известные из подобных «проектов» — «Азов»*, «Правый сектор»*, «Кракен»*, «Шахтёрск», «Национальный корпус»*, объединение «Центурия»*, «Торнадо»* и тот же «Донбасс»*. Такие украинские олигархи, как, например, бывший глава МВД Арсен Аваков** или бывший губернатор Днепропетровщины Игорь Коломойский**, активно привлекали бандитов из «добробатов» для решения своих политических и бизнес-вопросов. А когда их интересы пересекались, даже конкурировали за влияние.

Например, до сих пор на Украине помнят историю с координатором «Правого сектора»* Александром Музычко, больше известным как Сашко Белый. Этот нацистский отморозок, имевший опыт войны на Кавказе и обладавший чудовищной жестокостью, однажды пообещал повесить Авакова** как собаку. Спустя десять дней он был выслежен и показательно убит.

В Незалежной считается, что «Правый сектор»*, как и его бывший лидер Дмитрий Ярош**, были проектом Коломойского**. Об этом говорит и расположение штаб-квартиры ПС* — в Днепропетровске, и даже то, что влияние организации быстро сошло на нет, а её боевики разбрелись по другим подразделениям ВСУ (а сам Ярош** и вовсе сбежал за границу), как только Игорь Коломойский** впал в немилость к действующей украинской власти.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков**. Фото © ТАСС / Сергей Плачков

«Донбасс» тоже появился в Днепропетровске — он формировался как «добробат» с апреля 2014 года под руководством выходца из Крыма Константина Гришина**, известного как Семён Семенченко. Сначала самоназначенный командир пытался его создать под крылом администрации Донецкой области, а когда та инициативу не одобрила, нашёл понимание у Коломойского**, который сразу предоставил в его распоряжение территорию пионерского лагеря для размещения добровольцев, а Штаб национальной обороны Днепропетровской области обеспечил казармы и питание.

Юридическая база под подобные образования появилась быстро — в апреле 2014 года Минобороны Украины приняло решение о создании и вооружении батальонов территориальной обороны в каждой области Украины. Позже большинство «добробатов» официально вошли в состав ВСУ. В ходе таких метаморфоз «Донбасс» в итоге стал 46-м отдельным штурмовым батальоном «Донбасс»*.

Олигарх Игорь Коломойский**. Фото © ТАСС / EPA / STR

На Украине звери из «добробата» стали быстро известными. Мародёрство, грабежи, похищения людей, пытки и убийства мирных граждан здесь были поставлены на поток. Вымогали имущество у «мирных» бандиты изощрённо: отрезали пальцы, пробивали руки гвоздями, насиловали, душили в специально оборудованных душегубках.

«Подвиги» «захистныкив» (защитников. — русск.) пришлось признать даже экспертам из ОБСЕ и ООН. В последней организации всего за несколько месяцев работы «Донбасса»* завели 26 уголовных дел, связанных с нарушением прав человека. Дела заводились и на родине бандитов, впрочем, в большинстве своём без всякого продолжения — в них вмешивались депутаты, функционеры МВД, политики и кураторы «добробатов».

Кстати, под уголовным преследованием (причём преследуют свои же украинские власти) оказался и командир террористов — Семён Семенченко. Похоже, успехи своих подчинённых ему вскружили голову: в какой-то момент крымчанин-предатель стал ссориться с крупными украинскими чиновниками, включая тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и даже министра МВД Арсена Авакова. Похоже, «ответочка» последовала.

Главарь батальона Семён Семенченко. Фото © Wikipedia / Alexander Stakhanov

В январе 2016 года Константин Гришин** был лишён воинского звания и разжалован в солдаты в связи с расследованием факта возможной им подделки офицерских документов. В феврале возбудили уголовное дело по факту нападения и угроз начальнику криворожской полиции Валерию Лютому. А позже Матиос публично сообщил, что в отношении Семенченко открыто уголовное дело сразу по четырём статьям УК Украины: ст. 146 (незаконное лишение свободы), ст. 358 (превышение служебных полномочий), ст. 366 (служебный подлог) и ст. 365 (использование поддельных документов). В итоге где сейчас находится Семенченко, непонятно. Известно, что начало СВО он встретил под домашним арестом: перевод из камеры для него выхлопотал начальник ГУР Кирилл Буданов.

У пострадавших и родственников жертв «Донбасса» есть только одна надежда — на российских силовиков и Фемиду, когда они наконец дотянутся до оставшихся в живых бандитов и их покровителей. Признание «добробатов», подобных «Донбассу», террористическими организациями, делает её крепче, так как, согласно российскому законодательству, с того же 2014 года дела о терроризме не имеют срока давности. Таким образом, все причастные к преступлениям в Донбассе будут преследоваться до самой смерти.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России. ** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов