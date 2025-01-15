В Киргизии призвали убрать памятник Ленину из центра Бишкека

В Киргизии призвали убрать памятник Владимиру Ленину из центра столицы — Бишкека. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер парламента республики Нурлан Сыдыгалиев.

«Нужно заменить памятник Ленину и установить на его месте памятник [советскому государственному и партийному деятелю] Турдакуну Усубалиеву», — заявил он, не уточнив, приступил ли уже к работе над соответствующим документом.

Турдакун Усубалиев с 1961 по 1985 годы исполнял обязанности первого секретаря ЦК Компартии Киргизии. Во время его руководства в стране построили большую часть предприятий промышленности, современных мостов и дорог, активно застраивался жилой сектор. Умер Усубалиев в 2015 году, когда ему было 95 лет.

Во времена Советского союза памятник Ленину был расположен на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке. В 2003 году его перенесли на Старую площадь, что находится в соседнем квартале к северу.