Памятник Ленину предложили обменять на машину в Челябинской области

В Усть-Катаве Челябинской области выставили на продажу в Интернете памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает URA.ru.

По данным агентства, высота изделия составляет 170 сантиметров, памятник продаётся в единственном экземпляре. В объявлении указано, что монумент создал скульптор Эдуард Акулов в 50-60-х годах прошлого столетия. Продавец хочет получить за памятник 2,5 миллиона рублей. Причём автор объявления допускает и обмен — на автомобиль, станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или спецтехнику.