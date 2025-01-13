Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 15:06

Памятник Ленину предложили обменять на машину в Челябинской области

URA.ru: В Усть-Катаве за 2,5 млн рублей продают памятник Ленину

В Усть-Катаве Челябинской области выставили на продажу в Интернете памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает URA.ru.

По данным агентства, высота изделия составляет 170 сантиметров, памятник продаётся в единственном экземпляре. В объявлении указано, что монумент создал скульптор Эдуард Акулов в 50-60-х годах прошлого столетия. Продавец хочет получить за памятник 2,5 миллиона рублей. Причём автор объявления допускает и обмен — на автомобиль, станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или спецтехнику.

В Приморье священник требует снести памятник инопланетянину, так как он похож на «беса»
В Приморье священник требует снести памятник инопланетянину, так как он похож на «беса»

Напомним, ранее власти Ирбита нестандартно подошли к вопросу новогоднего украшения города. Памятник Владимиру Ленину облачили в костюм Деда Мороза, а Екатерина ll внезапно «стала» Снегурочкой. Однако горожане такой креатив не оценили, и в Сети поднялась волна негодования. В результате новогодние костюмы были сняты с монументов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
  • Интересное
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar