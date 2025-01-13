Памятник Ленину предложили обменять на машину в Челябинской области
URA.ru: В Усть-Катаве за 2,5 млн рублей продают памятник Ленину
В Усть-Катаве Челябинской области выставили на продажу в Интернете памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает URA.ru.
По данным агентства, высота изделия составляет 170 сантиметров, памятник продаётся в единственном экземпляре. В объявлении указано, что монумент создал скульптор Эдуард Акулов в 50-60-х годах прошлого столетия. Продавец хочет получить за памятник 2,5 миллиона рублей. Причём автор объявления допускает и обмен — на автомобиль, станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или спецтехнику.
Напомним, ранее власти Ирбита нестандартно подошли к вопросу новогоднего украшения города. Памятник Владимиру Ленину облачили в костюм Деда Мороза, а Екатерина ll внезапно «стала» Снегурочкой. Однако горожане такой креатив не оценили, и в Сети поднялась волна негодования. В результате новогодние костюмы были сняты с монументов.
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