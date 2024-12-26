На Урале сняли шубу Деда Мороза с Ленина из-за оскорблённых горожан

В Ирбите Свердловской области после возмущения горожан сняли костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Ленину и Екатерине II. Об этом сообщил мэр Николай Юдин.

Он объяснил, что «переодев» памятники, власти стремились всего лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее настроение. Однако чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки, было принято решение костюмы снять.

«Считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В.И.! Такая практика была и есть в других городах (например, в Москве напротив мэрии памятник Ю. Долгорукому). Высказывались разные мнения и суждения на этот счёт. И положительные, и отрицательные... Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть», — написал Юдин, поздравив горожан с наступающим.

Кстати, в комментариях многие жители Ирбита поддержали идею с «переодеванием» и выразили мнение, что в городе слишком много обидчивых людей.